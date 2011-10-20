У Москві планують ввести дактилоскопію для мігрантів

Мер Москви Сергій СОБЯНІН підтримав введення у столиці обов'язкової дактилоскопії для іноземних громадян. Про це повідомляє 20 жовтня ІТАР-ТАРС.

Пропозиції посилити міграційний контроль розробила Координаційна рада з забезпечення правопорядку в Москві. Вони передбачають, що відбитки пальців також братимуть у осіб без громадянства, які хочуть отримати дозвіл на роботу.

Крім того, пропонується змінити правила депортації іноземців, які вчинили в Росії правопорушення. У чому полягають ці зміни, поки не повідомляють.

Схваливши запропоновані заходи, С. СОБЯНІН доручив пропрацювати їх столичному ГУВС. Після цього проектом займеться Федеральна міграційна служба (ФМС) Росії.

Раніше чиновники різного рівня неодноразово пропонували ввести для мігрантів дактилоскопію, пише Лента.ру. Так, у 2009 році з такою ідеєю виступив керівник московського управління Слідчого комітету Анатолій БАГМЕТ. Він звертав увагу на те, що приїжджі здійснюють безліч тяжких злочинів, а зняття відбитків пальців і ДНК-облік могли б допомогти у боротьбі з правопорушниками. У лютому 2011 року з аналогічними пропозиціями виступив голова Слідчого комітету Олександр БАСТРИКІН. На його думку, посилення міграційного контролю позбавило б підтримки радикальних націоналістів, які часто використовують високий рівень злочинності серед приїжджих для пропаганди своїх ідей.

ФМС підтримала О.БАСТРИКІНА і пообіцяла, що до 2013 року усі іноземці, які хочуть законно працювати в Росії, здаватимуть відбитки пальців. Передбачалося, що дактилоскопія мігрантів проводитиметься не під час перетину кордону, а безпосередньо під час видачі дозволу на роботу.