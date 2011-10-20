Москаль просить ГПУ встановити, куди поділися кошти на «Лікарню майбутнього»

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ скерував звернення Генеральному прокуророві України з проханням провести ретельну перевірку усіх обставин так і не початого будівництва "Лікарні майбутнього" і встановити, куди поділися зібрані благодійні гроші.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Г. МОСКАЛЯ.

За його словами, сім`я колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, яка є засновником Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000", ще у 2006 році почала збір коштів на Дитячу лікарню майбутнього. "У 2010 році повідомляли, що фонд зібрав достатньо коштів для початку будівництва лікарні, - зазначив Г. МОСКАЛЬ. - Ще у 2009 для цього виділили ділянку в Голосіївському районі Києва недалеко від лікарні "Феофанія". Досі на ній нічого не побудовано. Куди поділися гроші благодійників і громадськості, так і не відомо".

Як каже Г. МОСКАЛЬ, "сьогодні в Україні порушують масу кримінальних справ за шахрайство і зловживання владою, проте збиток, нанесений громадськості України, оцінити неможливо. Цікаво, чому сьогодні так і не дали правової оцінки цьому факту"?.

Народний депутат повідомив, що скерував звернення в Генеральну прокуратуру України "з проханням провести ретельну перевірку усіх обставин так і не початого будівництва дитячої лікарні і встановити, куди ж все-таки поділися зібрані гроші".

Як повідомляв УНІАН, капсулу у фундамент Дитячої лікарні майбутнього заклали 16 березня 2006 року на території клінічної лікарні "Феофанія" у Києві. Під час телемарафону "Дитяча лікарня майбутнього", який відбувся 17 грудня 2006 року, було зібрано більше 262 млн. грн. благодійної допомоги.

У той же час, у фонді "Україна 3000" у квітні 2010 року заявили, що проект будівництва лікарні зіткнувся з багатьма формальними перешкодами. Зокрема, за словами голови правління фонду "Україна 3000" Олександра МАКСИМЧУКА, отримати дозвіл на початок будівництва вдалося тільки через 3 роки - необхідно було отримати 211 дозволів, що зайняло 1374 дні. При цьому він підкреслював, що процес отримання дозвільної документації все ще не завершено.

Тоді ж О.МАКСИМЧУК повідомив про те, що Фонд "Дитяча лікарня майбутнього" почне другу кампанію зі збору коштів - зокрема, активніше знаходячи ресурси за кордоном. Крім того, можна залучити інвесторів і/або операторів, які керували б лікарнею через створення державно-приватного партнерства, як це робиться у світі, або за процедурою концесії з чітко певними інтересами держави".