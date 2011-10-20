Депутати пропонують спростити реєстрацію безробітних у центрах зайнятості

Народні депутати Ярослав СУХИЙ (ПР) і Олег ШЕВЧУК (БЮТ) пропонують спростити реєстрацію безробітних у центрах зайнятості шляхом відміни норми законодавства, яка зобов`язує безробітних ставати на облік за місцем реєстрації.

Відповідний законопроект (№9309 від 19 жовтня 2011 року) розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, автори законопроекту впевнені, що норма про можливість реєструватися в центрі зайнятості лише по місцем реєстрації суперечить Закону «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні», яким передбачається, що реєстрація місця проживання не може бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією.