ЄС не обмежував на видачу віз громадянам України - Представництво Євросоюзу

Представництво Європейського Союзу в Україні заявляє, що країни ЄС не запроваджували обмежень на видачу віз для жодних груп громадян України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Представництва ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» Андрій ШКІЛЬ та Олег БІЛОРУС заявили, що посольствам країн Євросоюзу надійшли негласні вказівки обмежити видачу віз певним категоріям українських чиновників.

За словами О.БІЛОРУСА, українським чиновникам вже почали відмовляти в отриманні віз до країн Євросоюзу. "Це реакція країн Євросоюзу на те, що керівництво нашої країни не виконує обіцянки, які давало вищому керівництву Євросоюзу. Вони попереджали, що вводитимуться санкції", - зазначив він.

Крім того, екс-голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ заявила, що європейські дипломати прийняли рішення скоротити на 70% видачу Шенгенських віз українцям.

За її словами, дипломати, зокрема, сказали, що "якщо країна згодна жити за принципами недемократичної країни, то її громадяни нецікаві….".

О.КУЖЕЛЬ пояснила, що офіційно оприлюднювати таку інформацію європейські дипломатичні кола не будуть, а громадяни України відчують це найближчим часом.