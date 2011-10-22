Клюєв доручив прискорити виконання Плану щодо лібералізації візового режиму з ЄС

Перший віце-прем‘єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ доручив прискорити виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, відповідне доручення він дав на черговому засіданні Координаційного центру з виконання Плану, перевіривши підготовку міністерств та відомств до проведення оціночної місії експертів Європейської комісії, Європейської служби зовнішньої діяльності та держав-членів ЄС, які прибудуть до України наступного тижня.

Так, А.КЛЮЄВ доручив прискорити виконання прийнятого урядом цього тижня Плану організації підготовки проектів актів для реалізації Закону України «Про протидію торгівлі людьми». Зокрема, Мін’юст, МОНмолодьспорту, МВС, МЗС, Мінсоцполітики та ДМС отримали доручення до 1 листопада подати пропозиції щодо національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми.

Перший віце-прем‘єр-міністр також доручив прискорити доопрацювання проекту Стратегії боротьби з дискримінацією в Україні з урахуванням результатів консультацій в інституціях ЄС та оцінки європейських експертів.

Учасники наради обговорили процес супроводження розгляду ряду законопроектів у Верховній Раді, зокрема, про запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації, який було ухвалено цього тижня в першому читанні.

Також А.КЛЮЄВ вислухав пропозиції щодо створення спеціального уповноваженого органу з питань антикорупційної політики.