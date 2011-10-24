У Києві взимку організують соціальне патрулювання безпритульних

У Києві з 1 грудня 2011 року до 1 квітня 2012 року буде організовано соціальне патрулювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження голови КМДА Олександра ПОПОВА, у столиці буде створено оперативний штаб допомоги бездомним особам, а на базі будинку соціального піклування сформують три спеціальні виїзні бригади.

Головному управлінню праці та соціального захисту населення доручено при несприятливих погодних умовах у зимовий період знайти можливість щодо збільшення на 30% кількості ліжко-місць у Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (в с. Ясногородка Вишгородського району Київської області).

Районним держадміністраціям доручено на базі районних установ соціального захисту створити банки одягу та взуття для бездомних, залучивши до їх наповнення спонсорські, благодійні та меценатські кошти, гуманітарну допомогу від установ, громадських організацій та громадян.

Головне управління охорони здоров’я має забезпечити надання медичної допомоги безпритульним у лікувальних установах, а також послуги «швидкої допомоги» за викликом виїзних бригад соціального патрулювання.