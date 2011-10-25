Кількість безробітних, які скористалися послугами держслужби зайнятості, зросла на 4%

Кількість безробітних, які в січні-вересні 2011 року скористалися послугами Державної служби зайнятості, становила 1,5 млн. чоловік, що на 4,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляється в інформаційній записці про стан ринку праці, розміщеній на офіційному сайті відомства.

Скорочення кількості незайнятих громадян спостерігалося лише в Донецькій області і в Києві.

Повідомляється також, що останніми місяцями стабілізувалася кількість вакансій в базі даних служби зайнятості. Так, в січні-вересні ц.р. у базі даних було 1,002 млн. вакансій, що на 6,6% більше, порівняно з січнем-вереснем 2010 року.

В середньому по Україні питома вага вакансій з мінімальною заробітною платою становила 30%. Чверть вакансій була сконцентрована в Києві, Донецькій і Дніпропетровській областях, майже 30% - у Харківській, Полтавській, Львівській, Луганській, Київській областях і АР Крим.