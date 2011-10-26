Експерти СНД сьогодні обговорять співпрацю у сфері пенсійного забезпечення

Мінськ. Сьогодні у Виконавчому комітеті СНД пройде засідання експертної групи з доопрацювання і узгодження проекту протоколу про внесення змін і доповнень в Угоду про гарантії прав громадян держав - учасників СНД в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 роки.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Виконкому СНД.

Згідно з проектом протоколу, пенсійне забезпечення громадян країн СНД і членів їх сімей здійснюватиметься за законодавством держави, на території якого вони постійно проживають. Призначатися пенсії будуть також за місцем постійного проживання. Проте, за бажанням можна буде подати заяву на призначення пенсій за законодавством держави громадянства.

Для визначення права на пенсію враховуватиметься як трудовий стаж, отриманий на території республік, які входили до складу СРСР до 13 березня 1992 року (термін підписання Угоди про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення - УНІАН), так і зароблений пізніше. При цьому за перший період пенсію призначатиме і виплачуватиме країна, де громадянин постійно проживає, за другий - держава, на території якої цей стаж отримувався. Гроші перераховуватимуть приймаючій стороні, яка, підсумовуючи стажі, робитиме остаточний розрахунок з пенсіонером.

Передбачають, що угода не поширюватиметься на військовослужбовців. Порядок виділення коштів на їх пенсійне забезпечення регулюватиметься спеціальними угодами, укладеними між державами СНД. Виняток становитимуть також пенсії, які призначають за нормами спеціальних законів, а також виплати, що формуються за накопичувальними принципами.

Пенсії, призначені до набуття чинності поправок, за бажанням пенсіонерів можуть бути переглянуті з урахуванням нових норм.