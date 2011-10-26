«Єврокомісія» пропонує ввести нові системи обліку в’їзду-виїзду громадян в ЄС

Брюссель. Європейська комісія пропонує ввести нові системи обліку в'їзду-виїзду громадян третіх країн на територію країн-членів Європейського Союзу, які входять у Шенгенську зону.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сказано у схваленому Єврокомісією 25 жовтня Комюніке для Європарламенту і Ради ЄС.

Відповідно до комюніке, Єврокомісія пропонує розробити і запустити дві нові системи електронного обліку в'їзду-виїзду іноземців на територію ЄС.

Ці системи, на думку Єврокомісії, повинні спростити облік в'їзду-виїзду на територію Євросоюзу і посилити захист зовнішніх кордонів ЄС, які вже зараз щорічно перетинають близько 700 млн. вихідців з третіх країн.

Єврокомісія, зокрема, пропонує запустити систему в'їзду-виїзду, яка міститиме записи про час і місце в'їзду і виїзду іноземців, а також інформацію про дозволений їм термін перебування на території Шенгенської зони.

При цьому система замінить собою нинішню практику проставляння печатки в паспортах.

Крім того, Єврокомісія пропонує створити Програму зареєстрованого мандрівника, яка дасть можливість окремим групам іноземців, які часто подорожують, отримувати відповідний статус і проходити паспортний контроль через спеціальні автоматичні ворота.

За оцінками Єврокомісії, розробка кожної з двох нових систем може коштувати до 200 млн. євро.

Роботу над їх створенням можуть почати після того, як свою думку висловлять Європарламент і Рада ЄС.