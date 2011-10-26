Україна та ЄС вилучили з угоди "довгострокову перспективу" введення безвізового режиму

Україна і Європейський Союз на переговорах в Києві погоджували ряд положень Угоди про асоціацію, серед яких, зокрема, вилучення посилання на "довгострокову перспективу" введення безвізового режиму для громадян України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України за підсумками переговорів, які відбулися 25 жовтня.

"Сторони обмінялися компромісними пропозиціями щодо перспектив подальшого розвитку стосунків між Україною і ЄС. Під час обговорення підтвердили взаємне бажання сторін забезпечити амбітність майбутньої угоди і завершити переговори у стислі терміни", - сказано у повідомленні МЗС.

Делегацію України на переговорах очолював заступник міністра закордонних справ - керівник апарату Павло КЛИМКІН, а Європейського Союзу - керуючий директор з питань Європи і Центральної Азії Європейської служби зовнішньої діяльності Мирослав ЛАЙЧАК.