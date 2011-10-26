Кошти на «Дитячу лікарню майбутнього» знаходяться в «Укрексімбанку» - благодійний фонд

Благодійні кошти, зібрані на створення Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини («Дитяча лікарня майбутнього»), нікуди не зникли, а знаходяться в «Укрексімбанку», за винятком коштів, що пішли на реалізацію проекту.

Про це йдеться у заяві благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього», переданій агентству УНІАН.

У заяві зазначається, що “невеликі внески від фізичних осіб склали усього 6% від загальної суми благодійних надходжень”.

“На жаль, фонд «Дитяча лікарня майбутнього» не має можливості особисто звітувати перед кожним із тисяч громадян, які долучилися до створення лікарні, але вся фінансова звітність, медичне завдання, повний опис проекту, перебіг подій у новинах – доступно на офіційному сайті проекту www.likarnya.org.ua”, сказано у заяві.

Автори заяив наголошують, що 94% коштів, які надійшли, внесли “великі донори”, які входять в опікунську раду проекту, і фонд «Дитяча лікарня майбутнього» «підтримує з ними постійний контакт, і вони розуміють кожен крок у реалізації проекту».

Правління та наглядова рада БФ «Дитяча лікарня майбутнього» вкотре закликали народних депутатів і політиків, які зацікавлені у вирішенні проблем охорони здоров’я материнства і дитинства, “конструктивно сприяти державі в реалізації проекту створення Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини”.

Як повідомляв УНІАН, капсулу у фундамент лікарні було закладено 16 березня 2006 року на території клініки "Феофанія" у Києві.

Під час телемарафону "Дитяча лікарня майбутнього", що відбувся 17 грудня 2006 року, бути зібрано понад 262 млн. грн. благодійної допомоги.

Сьогдні, 26 жовтня, стало відомо, що народний депутат від НУ-НС Кирило КУЛИКОВ вніс на розгляд парламенту проект постанови "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів зникнення благодійних коштів на будівництво "Дитячої лікарні майбутнього" та інших порушень Конституції і законів України Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ".

Депутат нагадав, що на сьогодні будівництво лікарні повністю зупинено. "На території, де мала б бути лікарня, побудовано кілька стін та асфальтованих доріжок. Доля 147 млн. грн., які збирали всією державою, невідома. А діти залишаються без належної медичної допомоги", - заявив він.