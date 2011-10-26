В Україні зросла заборгованість із зарплати

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у вересні 2011 року порівняно із серпнем збільшилася на 2,2% і на 1 жовтня становила 1,181 млрд. грн.; з початку року заборгованість скоротилася на 3,1%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 жовтня ц.р. зафіксований в трьох областях України. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 жовтня ц.р. становила 249,532 млн. грн. (у вересні 2011 року виросла на 7,1%, з початку року — на 6,9%, порівняно з даними на 1 жовтня 2010 року скоротилася на 0,2%), у Харківській – 148,239 млн. грн. (у вересні виросла на 4,2%, з початку року – на 15,9%, порівняно з 1 жовтня 2010 року збільшилася на 6,5%), у Луганській – 116,799 млн. грн. (у вересні виросла на 14,7%, з початку року – на 6,1%, порівняно з 1 жовтня минулого року скоротилася на 5,3%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 жовтня 2011 року становила 82,14 млн. грн. (у вересні скоротилася на 14,1%, з початку року – на 28,2%, порівняно з 1 жовтня 2010 року – скоротилася на 32,3%).

У Держстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 10 областях України.

Відповідно скорочення заборгованості з початку року спостерігалося в 14 областях, АР Крим, Києві і Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 жовтня ц.р. зафіксований у Чернівецькій області – 1,055 млн. грн. (у вересні заборгованість скоротилася на 16,3%, з початку року – на 66,5%, порівняно з 1 жовтня 2010 року – в 4,5 раза), Рівненській – 2,303 млн. грн. (у вересні сума заборгованості знизилася на 1,7%, з початку року – майже в 4 рази, порівнянні з 1 жовтня 2010 року – майже в 4 рази) і Івано-Франківській областях – 7,228 млн. грн. (у вересні заборгованість виросла на 9,1%, з початку року – скоротилася на 9,7%, порівняно з 1 жовтня 2010 року – скоротилася на 22%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.