Кабмін спростив порядок реєстрації безробітних у центрах зайнятості

Кабінет міністрів України спростив порядок реєстрації безробітних у центрах зайнятості, дозволивши їм вставати на облік у центрах, незалежно від місця реєстрації проживання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики, розміщеному на офіційному урядовому сайті.

Згідно з повідомленням, Кабмін 26 жовтня вніс зміни до порядку реєстрації, перереєстрації і ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних.

Ухваленим рішенням, зокрема, передбачено, що громадянин може звернутися із заявою про допомогу в працевлаштуванні чи наданні (відновленні) статусу безробітного до центру зайнятості не за місцем реєстрації проживання, якщо такий громадянин не зареєстрований в інших центрах зайнятості.

Передбачається, що це рішення дасть громадянам право вибору місцевості та місця роботи, а також сприятиме покращенню пошуку роботи.