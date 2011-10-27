135 підприємств мають заборгованість перед ПФУ у розмірі 602,4 млн. грн.

135 підприємств на 1 жовтня 2011 року мали заборгованість перед Пенсійним фондом України (ПФУ) у розмірі 602,4 млн. грн., що становить 9,7% від загальної суми заборгованості перед Фондом, а також 75,5 млн. грн. єдиного внеску, який складає 12% від загальної суми недостачі по сплаті єдиного внеску.

Про це повідомляють на офіційному сайті ПФУ.

Серед найбільших боржників Фонду - підприємство "Шосткинський казенний завод "Зірка", яке має заборгованість у розмірі 67,5 млн. грн., Харківське комунальне підприємство "Міськелектротранс" - 57,7 млн. грн., ПАТ "Сумихімпром" - 37 млн. грн.