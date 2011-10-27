Кабмін створив Консультаційну раду для покращення соціального захисту ветеранів війни

Кабінет міністрів створив Консультаційну раду з питань покращення соціального захисту ветеранів війни.

Згідно з текстом урядової постанови №1078 від 26 жовтня 2011 року, розміщеним на офіційному сайті Кабміну, також затверджено положення про консультаційну раду.

До складу ради входять: віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики (голова ради), заступник міністра соцполітики (заступник голови ради), перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, перший заступник міністра регіонального розвитку, заступник міністра фінансів, заступник голови Держслужби з питань інвалідів і ветеранів та інші.

Консультаційна рада з питань покращення соціального захисту ветеранів війни є тимчасовим органом уряду, створеним для підготовки пропозицій щодо покращення соціального захисту ветеранів війни.