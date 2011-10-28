Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає можливим надати громадянам України і РФ право вільного проживання у будь-якій із двох країн за бажанням, якщо члени їхніх сімей живуть в іншій державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв`ю російській радіостанції «Эхо Москвы».

«У нас близько 1,5-2 млн. осіб працює в Росії, ніякими правами не користуються, вони соціально незахищені, пенсія їм не буде виплачуватися тощо. Те ж стосується сімей, розділених кордоном: мама перебуває у Росії, син – в Україні, і вони – громадяни різних держав. Це створює проблеми певні. Я прихильник того, щоб для таких сімей вирішити цю проблему. Тобто, дати їм право вільного проживання у тій країні, де вони хочуть», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він уточнив, що не йдеться про надання подвійного громадянства.

Також прем`єр зазначив, що його непокоїть ускладнена процедура перетину українсько-російського кордону на залізниці.