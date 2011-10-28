Троє з чотирьох людей на Землі позбавлені соціального захисту - ООН

Троє з чотирьох людей на планеті не мають належного доступу до адекватної системи соціального захисту, найбільш уразливі жінки.

Про це йдеться в новій доповіді ООН, присвяченій ініціативі із забезпечення мінімального рівня соціального захисту, повідомляє Центр новин ООН.

За даними авторів доповіді, понад 5 мільярдів землян не мають доступу до пенсійних фондів, допомоги з безробіття або материнства та інших інструментів соціального захисту.

У світі лише 15% безробітних отримують у тій або іншій формі соціальну підтримку.

Експерти ООН попереджають, що соціальна нерівність – одна з головних причин напруженості й насильства в суспільстві, передає Радіо «Свобода».