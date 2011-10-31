Сьогодні у місті Кагарлик Київської області пенсіонери і чорнобильці перекрили трасу Київ-Дніпропетровськ з вимогами не допустити скасування пільг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», близько двох тисяч жителів міста вийшли вимагати від райдержадміністрації не допустити скасування пільг, яке влада планує провести вже 1 листопада поточного року.

«Якщо пільги скасують, люди недоотримуватимуть 1000 гривень належних їм виплат. Ще місяць тому Кагарлицька «Свобода», знаючи про такий злочинний план, провела багаточисельну акцію протесту та направила свої вимоги до районної та обласної влади. Ще під час «свободівського» мітингу очільник РДА Іван ШЕВЧЕНКО намагався зірвати захід», - заявив голова Кагарлицької районної організації ВО «Свобода» Юрій БАБИЧ.

Він також додав, що керівник району намагався перешкодити проведенню сьогоднішньої акції.