Акцію протесту 3 листопада вже готові підтримати тисячі підприємців – «Вперед!»

На акцію протесту 3 листопада 2011 готові вийти кілька тисяч підприємців, а також представників близько 250 громадських організацій зі всієї України, повідомив УНІАН начальник штабу Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ.

За його словами, «цинізм влади переходить всі межі. Якщо раніше, так званими «реформами», влада збивала труну для підприємництва, то антинародним законом № 8521 вже приготовлена і кришка із цвяхами. Малий бізнес приносять в жертву популізму та безвідповідальності».

Водночас він підкреслив, що підприємці не сидітимуть, склавши руки, і будуть спостерігати, як знищують найактивніший клас суспільства. «Адже ми не тільки годуємо себе і свої сім`ї, але й приносимо величезні кошти в бюджет у вигляді податків і відрахувань. І ми маємо намір 3 листопада вийти на вулиці і змусити рахуватися з нашою думкою», - заявив громадський лідер.

А.ПАНАЕТОВ підкреслив, що протестуючі мають намір вимагати від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати нещодавно прийнятий закон №8521 про спрощену систему оподаткування, бо він, на переконання підприємців, спрямований на дискримінацію малого бізнесу в Україні.

Віце-президент громадського об`єднання «Союз перевізників України» Сергій ОВЧИННИКОВ також підтвердив нашому агентству, що 3 листопада відбудеться новий Автомайдан.

Начальник штабу Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!» А.ПАНАЕТОВ закликав усіх небайдужих українців приєднатися до акції протесту в цей день.

«Якщо парламент не здатний прислухатися до голосу народу, а готовий приймати тільки ті закони, які обслуговують владу, то такий парламент має бути розпущений. Якщо для того, щоб влада повернулася обличчям до свого народу, потрібно буде провести сотні акцій протесту, Автомайданів, Податкових майданів - то ми до цього готові. Коли сотні тисяч підприємців та їх сімей викидаються за грань виживання, то ми це безсловесно терпіти не будемо», - заявив А.ПАНАЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, Закон Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку й звітності суб`єктів малого підприємництва)" Верховна Рада України прийняла 20 жовтня 2011 року.

На думку експертів, цей закон спрощує процедуру репресій контролюючих і силових органів по відношенню до бізнесу. Так, в законі закріплено право податківців анулювати свідоцтво платника податків за результатами перевірок; ставка оподаткування прив`язана до мінімальної зарплати; ліквідовується фіксований патент, що призведе до того, що люди змушені будуть платити податки незалежно від того, отримали вони доходи від бізнесу чи ні. Також закон скасовує мораторій на перевірки, якого підприємці добилися після Податкового Майдану. Крім того, в законі не врахована вимога підприємців – скасувати заборону фізичним особам-підприємцям на роботу з юридичними особами, яку було введено з січня ц.р. Податковим кодексом.