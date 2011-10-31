Світова економіка перебуває на порозі нової й глибшої кризи зайнятості - МОП

Світова економіка перебуває на порозі нової й глибшої кризи зайнятості, попереджає Міжнародна організація праці (МОП).

Експерти МОП вважають, що брак робочих місць може стати причиною соціальних хвилювань, а повернення до докризового рівня в країнах із розвиненою економікою може зайняти не менше п`яти років, передає Бі-Бі-Сі.

Небезпека соціальних хвилювань зросла в 45 із 118 країн, де МОП проводила дослідження.

Тим часом, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) заявила, що план порятунку зони застосування євро, прийнятий лідерами Євросоюзу 26 жовтня, став першим кроком, але їх рішення повинні бути реалізовані "рішуче й у терміновому порядку".

ОЕСР вважає, що лідери Великої двадцятки повинні прийняти ряд "сміливих рішень" на зустрічі в Каннах, яка відбудеться цього тижня.

У доповіді МОП "Світ праці 2011" сказано, що уповільнення темпів відновлення світової економіки "значно вплинуло" на ринок праці.

Протягом найближчих двох років потрібно буде створити приблизно 80 млн. нових робочих місць, щоб повернутися до докризового рівня зайнятості, стверджують експерти МОП.

Але вони також упевнені, що реально може бути створена лише половина необхідних робочих місць, причиною чого є недавнє зниження темпів зростання світової економіки.