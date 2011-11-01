Близько 500 осіб пікетують ВР, протестуючи проти скасування пільг чорнобильцям

Близько 500 осіб пікетують Верховну Раду виступаючи проти скасування пільг чорнобильцям.

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають плакати з написами: «Не чіпайте пенсії учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС!», «Щороку хоронимо до тисячі чоловік!», «Ми на Дорозі смерті за 40 км від ЧАЕС!», «12 тисяч чорнобильців у землі, на кого залишені їхні сім’ї?», «Руки геть від чорнобильського закону!».

Вони вигукують: «Давай сюда ЧЕЧЕТОВА!», а також лунають вигуки, спрямовані проти віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА.