Учасники акції протесту підійшли впритул до ВР

Учасники акції протесту прорвали живий щит, створений співробітниками «Беркуту» та підійшли впритул до приміщення Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, «оборона» Верховної Ради, яку здійснювали загони «Беркуту» та інші правоохоронці, була прорвана о 10.15.

Наразі близько 700 представників чорнобильських та афганських організацій підійшли впритул до будівлі парламенту і скандують: «ганьба!».

Перед дверима Верховної Ради, які зачинені, вишикувалися представники «Беркуту».