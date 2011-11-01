Чорнобильці проривають міліцейські кордони біля входів до Ради

Представники чорнобильських організацій вчинили спробу прорвати міліцейський кордон біля другого під’їзду будівлі Верховної Ради, намагаючись потрапити всередину.

Як передає кореспондент УНІАН, до бійців спец підрозділу міліції, які вже перебували у ланцюгу біля входів до парламенту, підійшло підкріплення, яке намагається відтіснити учасників акції протестантів, штовхаючи їх до центру двору біля Верховної Ради.

Бійцям спепідрозділу МВС «Беркут» вдалося відтіснити чорнобильців, які здійснили чергову спробу прорватися у будівлю парламенту, на декілька метрів від входів до Верховної Ради.

Таким чином, правоохоронці створили невеликий майданчик уздовж колонади будівлі.

При цьому мітингувальники вигукують на адресу правоохоронців, що справжній протест ті побачать через два дні, коли до Києва приїдуть представники афганських організацій.

Представники чорнобильських організацій, які сьогодні пікетують Верховну Раду, вимагають відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та уряду.

У разі спроб мітингувальників штурмувати входи до парламенту міліція застосує спецзасоби для розчистки площі перед Верховною Радою.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" повідомив начальник Головного управління МВС у Києві Олексій КРИКУН.

"Якщо сьогодні більше не буде порушень громадського порядку, то міліція не розчищатиме площу від мітингувальників. Але якщо мітингувальники намагатимуться зламати двері парламенту, то міліція розчистить площу, оскільки це її зобов’язання, адже парламент - це державна установа", - сказав він.

За його словами, після прориву мітингувальниками паркану на площі працює слідчо-оперативна група МВС. "Чи буде порушена справа, визначить слідчий. На мою особисту думку, ці події тягнуть щонайменше на статтю "хуліганство", за якою наступають наслідки 7 років позбавлення волі", - додав начальник київської міліції.

За словами О.КРИКУНА, "міліцією задокументовано, хто був ініціатором штурму, хто давав команду ламати паркан".

Як каже керівник київського МВС, міліція активно не перешкоджала мітингувальникам прориватися до парламенту.

"Якби міліція почала активний супротив, коли ламали паркан, була би дуже велика бійка. Адже організатори акції наставляють людей на порушення закону", - сказав О.КРИКУН.

"Міліція тримала паркан, але, на жаль, не утримала, - додав він. - Щоб утримати, довелося б застосовувати спецзасоби".

За словами О.КРИКУНА, "є оперативна інформація, що політики будуть продовжувати такі акції".

"Політичні сили беруть участь у акції та підбурюють людей. Подивіться, на площі присутні ВОЛИНЕЦЬ, КОРОЛЕВСЬКА, ЛЯШКО", - наголосив правоохоронець.

"Коли перший раз зламали паркан під час мітингу афганців, ніхто справу не порушував. а якби тоді порушили, то сьогодні би ніхто паркан не ламав, а люди би мирно мітингували без пошкодження майна", - впевнений міліціонер.

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Учасники акції протесту прорвали живий щит, створений співробітниками «Беркуту» та підійшли впритул до приміщення Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, «оборона» Верховної Ради, яку здійснювали загони «Беркуту» та інші правоохоронці, була прорвана о 10.15.

Наразі близько 700 представників чорнобильських та афганських організацій підійшли впритул до будівлі парламенту і скандують: «ганьба!».

Перед дверима Верховної Ради, які зачинені, вишикувалися представники «Беркуту».

Охорона парламенту відганяє журналістів від вікон на першому поверсі будівлі Верховної Ради. На прохання кореспондентів і телеоператорів пояснити дії охорони їм відповідають: «Своєю увагою та зніманням камерами ви провокуєте мітингуючих на те, щоб прориватися у приміщення парламенту».

Водночас на другому поверсі, тобто у кулуарах ВР, телеопаратори мають змогу фіксувати події під стінами парламенту.

Усі двері до будівлі Верховної Ради зачинені.

У сесійній залі народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» продовжують блокувати трибуну ВР.

Пленарне засідання парламенту досі не розпочалося.

Чорнобильці та афганці, що пікетують парламент, також намагаються зламати паркан навколо ВР.

Перешкоджають їм співробітники спецпідрозділу МВС «Беркут», які вишукувалися вздовж паркану.

Усі двері до Верховної Ради зачинені і до будівлі парламенту нікого не пускають.

За декілька хвилин учасникам акції протесту вдалося прорвати у декількох місцях паркан. Вони намагаються прорватися на площу перед парламентом, однак їм заважають представники правоохоронних органів, вступаючи з ними в бійку.

Деяким з учасників акції протесту вдалося підійти впритул до будівлі ВР, однак їх намагаються повернути за паркан представники «Беркуту».