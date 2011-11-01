12 мільйонів українців мешкають у зонах можливого хімічного зараження – МНС

12 мільйонів українців мешкають у зонах можливого хімічного зараження від потенційно небезпечних об’єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в МНС повідомив виконуючий обов’язки голови Державної інспекції техногенної безпеки України Ігор ГАСЕК.

«Усього у зонах можливого хімічного зараження від цих об’єктів мешкає близько 12 мільйонів осіб», - сказав І.ГАСЕК.

За його словами, хімічно небезпечні об’єкти викликають особливе занепокоєння у МНС.

“В Україні функціонують 1211 об’єктів промисловості, на яких зберігаються або використовуються у виробничій діяльності більше 805 тис. тонн небезпечних хімічних речовин, у тому числі більше 6 тис. тонн хлору, 176 тис. тонн аміаку та понад 623 тис. тонн інших небезпечних хімічних речовин”, - сказав І.ГАСЕК.

Він наголосив, що лише в Києві майже 2/3 території підпадає під можливі негативні наслідки надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах.

Як повідомив І.ГАСЕК, всього в Україні налічується понад 24 тис. потенційно небезпечних об’єктів, з яких 6,5 тис. відносяться до об’єктів підвищеної небезпеки. При цьому 41% із загальної кількості складають пожежонебезпечні об’єкти, 37% - вибухонебезпечні, 7,9% - хімічно небезпечні, 2,1% - радіаційно небезпечні, 1,85% - гідродинамічно небезпечні, 1,8% - біологічно небезпечні об’єкти.

За словами І.ГАСЕКА, найбільша кількість небезпечних об’єктів розташована на території Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Львівської областей.

Водночас він зауважив, що фахівцями Державної інспекції техногенної безпеки проводяться планові і позапланові перевірки дотримання стану безпеки на зазначених об’єктах.