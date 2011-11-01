Чорнобильці завтра протестуватимуть під Кабміном

Представники чорнобильських організацій, які сьогодні пікетують Верховну Раду, обіцяють завтра провести аналогічну акцію біля Кабінету міністрів, де відбудеться розширене засідання уряду за участю Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили на мітингу організатори акції протесту.

Сьогоднішня акція добігає кінця. На даний час біля входів до будівлі Верховної Ради перебувають трохи більше 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції протесту – чорнобильці та афганці – намагалися зламати паркан, який огороджує парламент. Під стінами ВР перебувало близько 500 учасників акції. Вони розхитували паркан. Перешкоджали їм співробітники спецпідрозділу МВС «Беркуту», які вишукувалися вздовж паркану. Усі двері до Верховної Ради були зачинені і до будівлі парламенту нікого не пускали.

За декілька хвилин учасникам акції протесту вдалося прорвати у декількох місцях паркан. Деяким з учасників акції протесту вдалося підійти впритул до будівлі ВР, однак їх повернути за паркан представники «Беркуту».

Як передає кореспондент УНІАН, представники чорнобильських організацій вчинили спробу прорвати міліцейський кордон біля другого під’їзду будівлі Верховної Ради, намагаючись потрапити всередину. До бійців спецпідрозділу міліції, які вже перебували у ланцюгу біля входів до парламенту, підійшло підкріплення, яке намагалося відтіснити учасників акції протестантів, штовхаючи їх до центру двору біля Верховної Ради.