Чорнобильці: Литвин пообіцяв не виносити на розгляд законопроект 9127 до обговорення з урядом

Організатори сьогоднішньої акції протесту чорнобильців, які зустрілися з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ, заявляють, що він пообіцяв не виносити законопроект 9127 на розгляд парламенту до обговорення з урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи перед учасниками акції протесту, заявив один із членів ініціативної групи чорнобильців, яка проводила переговори з керівництвом парламенту.

«Голова Верховної Ради В.ЛИТВИН запевнив нас, що злополучний законопроект 9127 не буде винесений на розгляд поки ми не домовимось з урядом», - заявив один з організаторів акції.

За його словами, голова українського парламенту запевнив представників чорнобильських організацій, що доведе до відома Президента та прем’єр-міністра інформацію про ситуацію, яка склалася з пільгами ліквідаторів аварії на ЧАЕС, на завтрашньому розширеному засіданні уряду.

Крім того, учасники переговорів зазначили, що також у парламенті було створено депутатську комісію, до якої увійдуть представники профільних відомств і чорнобильських організацій для того, щоб проаналізувати «все, що сьогодні відбувається не лише в чорнобильському законодавстві, а й навколо нього».

Разом з тим, організатори акції протесту заявили, що вони категорично не сприйматимуть запропонований варіант виплати пільг у вигляді державного боргу.

«Того, що виплати перетворяться у державний борг і сплачуватимуться коли-небудь, як це було з виплатами вкладів Ощадбанку, ми не допустимо», - запевнили організатори акцій протесту ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Також вони заявили, що в організації «Союз Чорнобиль» повинна бути здійснена зміна керівництва, оскільки існуючі лідери чинять всупереч інтересам чорнобильців.

За словами виступаючих, якщо цього не станеться, буде створена інша організація чорнобильців, про що сьогодні вже прийнято попереднє рішення.

Коментуючи сьогоднішні події, організатори акцій протесту заявили, «те, що сьогодні сталося біля Верховної Ради, - ми показали, що ми не бидло, ми люди і з нами треба рахуватися… А якщо так і далі буде продовжуватися, народ скаже владі «досить, уходьте, народ від вас втомився».

На останок виступаючі закликали чорнобильців продовжити завтра свою акцію о 9.00 біля будівлі уряду.

Наразі сьогоднішня акція протесту завершена, її учасники почали розходитись, втім центральний вхід до будівлі парламенту продовжує перебувати в щільному оточенні бійців міліцейського підрозділу «Беркут».