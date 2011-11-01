Де українці шукали підробіток під час кризи? Опитування

Під час кризи люди шукали альтернативний заробіток, надаючи послуги вдома, в мережевому маркетингу і на ринку FOREX.

Такі результати опитування, проведеного двома кол-центрами на прохання журналу «Эксперт», озвучив сьогодні на прес-конференції в УНІАН головний редактор журналу Андрій БЛИНОВ.

Як повідомив А.БЛИНОВ, в опитуванні взяли участь близько 1 тисячі домогосподарств, і 39% з опитаних повідомили, що під час кризи шукали додаткові джерела заробітку. Згідно з опитуванням, 6,8% з них займалися так званим псевдопідприємництвом — наданням приватних послуг вдома за профілем колишньої роботи — перукарських послуг, дизайну, послуг у сфері IT, 4,9% підробляли продавцями-консультантами, в основному це стосувалося мережевого маркетингу, і 4,1% - працювали на фінансовому ринку, що припускає і торгівлю акціями, торгівлю валютою в Інтернеті (FOREX), і купівлю-продаж готівкової валюти. Іншими джерелами підробітку для людей були приватне перевезення на власному автомобілі, торгівля на базарах, перепродаж товарів, розклеювання оголошень, сезонні роботи, зокрема й за кордоном, заробіток в Інтернеті і здача в оренду майна. Також серед джерел доходів називалися прибирання приміщень, гра в казино, догляд за людьми похилого віку і виховання чужих дітей. А.БЛИНОВ відзначив, що опитування проводилося у великих містах з населенням понад 500 тис. чоловік.

Голова Всеукраїнського об`єднання малого і середнього бізнесу «Фортеця» Оксана ПРОДАН відзначила, що впродовж останніх двох років з малого бізнесу пішло 1,5 млн. людей, і на сьогодні лише 4,96 млн. чоловік працюють в малому бізнесі. «З одного боку, з офіційного малого бізнесу пішли люди, і паралельно до цього ж малого бізнесу увійшли люди, звільнені з тих або інших місць роботи. Для нас це неспокійна тенденція — ці люди йдуть в нелегальний бізнес, створюють нові обсяги тіньового бізнесу», - сказала О.ПРОДАН.

А.БЛИНОВ також відзначив, що, як правило, зростання безробіття стосується не людей пенсійного чи близького до пенсійного віку, а в першу чергу молоді. Заступник директора Центру працевлаштування студентів і випускників КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир ШВЕЦЬ відзначив, що випускники вишів, як правило, не підготовлені до пошуку роботи. За його словами, людина одержує професію, але досвіду і знань недостатньо, щоб почати працювати. Проте держава сьогодні не вирішує проблем з працевлаштуванням студентів і молоді, вважає В.ШВЕЦЬ.