Для поліпшення соцзахисту «чорнобильців» в Азарова створили консультаційну раду

Кабінет Міністрів України створив консультаційну раду з питань поліпшення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Склад ради і положення про неї затверджено урядовою постановою №1112 від 26 жовтня 2011 року, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

До складу ради входять: віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики (голова ради), заступник міністра соцполітіки (заступник голови ради), перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник міністра регіонального розвитку, заступник міністра фінансів і т.д.

Консультаційна рада є тимчасовим органом уряду, створеним з метою підготовки пропозицій щодо вирішення питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пропозиції і рекомендації ради можуть реалізовуватимуться шляхом прийняття Кабміном відповідних рішень.

Організаційне і матеріально-технічне забезпечення ради здійснює Мінсоцполітіки.