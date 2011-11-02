Тігіпко розповів, кого уряд вважає за доцільне позбавляти пільг

Уряд України вважає за доцільне позбавляти пільг тих, хто має додаткові джерела доходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні під час розширеного засідання уряду.

«Йдеться про те, що якщо людина має певний обсяг доходу, вона не матиме права на ті чи інші пільги, - сказав С.ТІГІПКО. – Умовно, якщо ветеран війни має додатковий дохід, він володіє бізнесом, ми не доплачуватимемо, більше залишимо тим, хто на пенсії і не має таких грошей».

При цьому він відзначив, що уряд сьогодні не може підійти настільки жорстко до ситуації, тому що «це буде колосальна політична дискусія». За словами С.ТІГІПКА, зараз розроблено законопроект, яким передбачено застосування вищезгаданого принципу до професійних пільг.

Також, як зазначив ТІГІПКО, в уряді України вважають за доцільне змінити з гарантованого на заявлений принцип нарахування допомоги матерям, які виховують дітей до 3-х і 6-ти років, а також матерям-одиначкам.

За його словами, сьогодні, згідно із законодавством, гарантовано, що матері, які виховують дітей до 3-х років, одержують допомогу у розмірі 30% прожиткового мінімуму, а це 130 грн.

У разі звернення матері, коли рівень доходу на одного члена сім`ї не перевищує 50% прожиткового мінімуму, допомога щодо догляду за дитиною може бути збільшена до прожиткового мінімуму.

«Йдеться про те, щоб нікому нічого не гарантувати, і перейти на систему тільки тоді, коли йде звернення на перерахунок», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він висловив переконання у тому, що зараз уряд не може змінити існуючий принцип, «тому що це викличе колосальне напруження у суспільстві».

Те саме, за його словами, стосується матерів-одиначок, які сьогодні одержують допомогу у розмірі 256 грн. на дітей до 6-ти років і 396 грн. на дітей до 18 років.

С.ТІГІПКО вважає за доцільне ввести непрямі методи оцінки доходу вищезгаданих категорій пільговиків. Так, за його словами, якщо на сьогодні тільки 4% перевірок є ефективними, то у разі введення непрямих методів цей показник збільшиться до 50%.

Проте С.ТІГІПКО підкреслив, що зараз такий метод не може бути введено, оскільки це «викличе незадоволення» громадян.

Нагадаємо, стаття 22 Конституції України забороняє звуження прав громадян, зокрема соціальних: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При ухваленні нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження складу і обсягу існуючих прав і свобод».