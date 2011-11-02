Уряд вважає за доцільне позбавляти пільг тих, хто має додаткові джерела доходів, - Тігіпко

Уряд України вважає за доцільне позбавляти пільг тих, хто має додаткові джерела доходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні під час розширеного засідання уряду.

«Йдеться про те, що якщо людина має певний обсяг доходу, вона не матиме права на ті чи інші пільги, - сказав С.ТІГІПКО. – Умовно, якщо ветеран війни має додатковий дохід, він володіє бізнесом, ми не доплачуватимемо, більше залишимо тим, хто на пенсії і не має таких грошей».

При цьому він відзначив, що уряд сьогодні не може підійти настільки жорстко до ситуації, тому що «це буде колосальна політична дискусія». За словами С.ТІГІПКА, зараз розроблено законопроект, яким передбачено застосування вищезгаданого принципу до професійних пільг.

Нагадаємо, стаття 22 Конституції України забороняє звуження прав громадян, зокрема соціальних: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При ухваленні нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження складу і обсягу існуючих прав і свобод».