Згортання соцвиплат: докотилися...

Україна з усіх сил мчить у прірву, яку підготувала криза. Причому не друга її хвиля, про наближення якої все частіше говорять аналітики, а вона сама. Ми з неї, в принципі, ще не виходили. А на сьогодні дійшли до того, що в банках супердефіцит гривні, кредитування згортається, бізнес без нього прогресувати не може, значить, номінальні доходи заморожуються, а реальні знижуються на фоні зростаючої інфляції. За прогнозами експертів, протриматися на плаву Нацбанк зможе до Нового року. Але будемо сподіватися, що влада викрутиться, їй треба вистояти до виборів, інакше електорат не зрозуміє. Бо й так своїми іграми з чорнобильцями та афганцями вона «випустила джина з пляшки». Правда, ситуацію на фінансових ринках відстежувати зібралася, для чого створять, за словами президента, групу високого рівня. Не знаю, навіщо потрібна «група», якщо відповідальні за це питання відомства й так існують. Мабуть, владі потрібно визнати, що в них сидять профнепридатні.

Віктор Янукович, посилаючись на прогнози експертів, констатував - другий виток економічної кризи в світі практично вже «на порозі». «Тільки ми, як кажуть, ніякої паніки не піднімали, і зараз не хочемо піднімати. Нікого ми не лякали, і не будемо лякати. Ми розуміємо, що весь світ перебуває в такому напруженому стані», - сказав президент.

Якщо він вважає, що признання Кабміну в неспроможності виплачувати населенню належні йому соціальні гарантії - не паніка, то що тоді він розуміє під цим словом? Раніше президент обіцяв, що зарплати і соцвипалти будуть неодмінно зростати, тепер же констатує: «ми повинні говорити людям правду, що за останні роки прийняли багато популістських законів, які не були підкріплені коштами», а для забезпечення всіх законів про пільги «потрібні 5 бюджетів країни». Причому, за його словами, пільги скорочувати не будуть, а вдосконалюватимуть для того, аби підвищити захист людей. «Це наша політика... Я бачу, що зростання економіки є, але соціальний захист йде випереджаючими темпами», - підкреслив президент.

А яка «наша політика», уточнив віце-прем`єр Сергій Тігіпко. За його словами, уряд вважає за доцільне позбавляти пільг тих, хто має додаткові джерела доходів.

«Мова йде про те, що якщо людина має певний обсяг доходу, вона не матиме права на ті чи інші пільги. Умовно, якщо ветеран війни має додатковий дохід, він володіє бізнесом, ми не будемо доплачувати, більше залишимо тим, хто на пенсії і не має таких грошей», - пояснив С.Тігіпко.

Ще одна ініціатива Кабміну - змінити з гарантованого на заявний принцип нарахування допомоги матерям, які виховують дітей до 3-х і 6-ти років, а також матерям-одиначкам (а як же - діти наше майбутнє?).

За словами віце-прем`єра, сьогодні, згідно із законодавством, гарантовано, що матері, які виховують дітей до 3-х років, отримують допомогу в розмірі 30% прожиткового мінімуму, а це 130 грн. У випадку звернення матері, коли рівень доходу на одного члена сім`ї не перевищує 50% прожиткового мінімуму, допомога з догляду за дитиною може бути збільшена до прожиткового мінімуму. «Мова йде про те, щоб нікому нічого не гарантувати, і перейти на систему лише тоді, коли йде звернення на перерахунок», - сказав С.Тігіпко.

І все б нічого, можна увійти в фінансове становище верхів, якби не одне але. Всі прекрасно знають, що таке «звернутися за перерахунком». А через нововведення щодо виконання рішень судів, які готуються, належні гроші доведеться чекати не три роки, а невідомо скільки...

Не залишив без уваги віце-прем`єр і матерів-одиначок, які сьогодні отримують допомогу 256 грн. на дітей до 6 років та 396 грн. на дітей до 18 років. С.Тігіпко вважає доцільним ввести непрямі методи оцінки доходу вищезгаданих категорій пільговиків. За його словами, якщо на сьогоднішній день лише 4% перевірок є ефективними, то у випадку введення непрямих методів цей показник збільшиться до 50%.

Одне рятує від найближчої перспективи втілення в життя ідей уряду - С.Тігіпко визнав, що уряд сьогодні не може підійти настільки жорстко до ситуації, бо «це буде колосальна політична дискусія», але законопроект про зазначені принципи розроблений.

Дуже хочеться нагадати панові Тігіпку - стаття 22 Конституції України забороняє звуження прав громадян, у тому числі соціальних: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Під час прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».

І все ж, як добре, що існують вибори. Хоч якось вони стримують владу від кроків, які можуть спровокувати «колосальні політичні дискусії», що просто можна назвати соціальним вибухом.

Не забув згадати С.Тігіпко і про чорнобильців. Він повторився - головною їхньою вимогою є збереження пенсій на рівні 6-10 мінімальних.

Хочеться нагадати віце-прем`єру, що мова йде не про «кричущу» вимогу, а про виплату боргів за соцгарантіями, які встановлені законом щодо перелічених категорій громадян. Причому вони й так вже урізалися постановами Кабміну. Держава за цією статтею витрат заборгувала кілька сотень мільярдів гривень. Погасити «позику» можливості немає і, мабуть, ніколи не буде. Ось і мудрують, як би викрутитися зі створеної ними ж ситуації.

За словами С.Тігіпка, чорнобильці вимагають виконати одну позицію - законопроект 6810. Згідно з цим законопроектом розмір пенсії інваліда-чорнобильця ІІІ групи становить 6 мінімальних пенсій, тобто 4 тис. 800 грн.; ІІ групи - 8 мінімальних пенсій - 6 тис. 400; І групи - 10 мінімальних пенсій - 8 тис. грн. «Ось основне бажання, яке було висловлено», - сказав С.Тігіпко.

Він пояснив, що в Україні багато судів за позовами чорнобильців ухвалили рішення про виплату окремим чорнобильцям пенсій на рівні понад 30 тис. грн. «Таких рішень тисячі в Україні, це чиста корупція в судових органах», - вважає віце-прем`єр. Він підкреслив, що відкличе всі листи, які були відправлені Пенсійним фондом у регіональні підрозділи щодо призупинення виплат за рішеннями судів про призначення та перерахунок пенсій чорнобильцям - без його особистого дозволу такі листи не будуть відправлятися.

Ось вам і вирішення питання. За законом належить, а за рішенням влади - ні. І як же це багато для інваліда 1 групи отримувати від держави, яка його до такого стану довела, вісім тисяч гривень. Залишається лише порівняти цю суму з зарплатою депутатів і чиновників, особливо вищого рангу, їхньою матеріальною допомогою, відкатами за надану послугу, «подарунками» від вдячних. Адже саме за ці «привілеї» вони мають елітні автопарки, котеджі, яхти та інші блага, про які пересічний українець навіть не мріє. Тут хоч якось до зарплати дожити та дітей прогодувати і вивчити.

Та й нема чого всі промахи списувати на минулу владу, нібито, вона приймала нездійсненні у фінансовому сенсі закони. А вони датовані ще роками радянських часів, надалі в них вносили індексаційні зміни. До речі, Кабмін Тимошенко намагався скоротити соцвиплати в грудні 2007 року, тоді «регіонали» щосили кричали, що такі кроки влади злочинні. У травні 2008 року Конституційний суд визнав дії уряду Юлії Володимирівни неконституційними. А що тепер? Докотилися, взялися за "реформу" виплат на дітей. Хто ж після цього народжувати буде? Мабуть, не справдяться обіцянки Віктора Федоровича - у випадку перемоги на виборах він проведе реформи, які дозволять збільшити населення України до 50 мільйонів до 2020 року і тривалість життя українців. А основне - поліпшити їхній добробут, що є головним критерієм ефективності влади. Говорили-балакали...

Нана Чорна (УНІАН)