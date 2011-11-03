Яценюк: заяви Януковича про «збройні напади» - плани влади «закрутити гайки»
Народний депутат, лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що заяви Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про «збройні напади» можуть свідчити про плани влади «закрутити гайки» за білоруським сценарієм.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
Також, на думку А.ЯЦЕНЮКА, такі заяви Президента України свідчать як мінімум про те, що він не володіє ситуацією в державі, як максимум – що Віктор ЯНУКОВИЧ де-факто не керує державою.
«Президент цілком серйозно стверджує дивні речі: про нібито підготовку збройних нападів на органи влади, про пікетування Верховної Ради не «чорнобильцями» та іншими «пільговиками», а якимись багатими людьми з 30-тисячною пенсією. Президент має абсолютно всю владу, але не здатен звільнити навіть найбільш одіозних міністрів. Він уже рік їм погрожує, але сьогодні цей струс повітря знову не мав наслідків – Президент лише вкотре продовжує їхнє перебування на високих посадах», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.
«Це нагадує Задзеркалля, паралельну реальність. Де гарантія, що завтра вся країна не прокинеться з комендантським часом, який запровадять під приводом нападу інопланетян на Кабінет міністрів?», - зазначив він.
А.ЯЦЕНЮК вважає, що такі заяви Президента в умовах політичної та економічної кризи є вкрай небезпечними, оскільки свідчать про втрату контролю над ситуацією: «Якщо глава держави настільки не володіє елементарною інформацією, то постає закономірне запитання: хто з його оточення вкладає йому в вуста заяви про чергову «змову лікарів»? Хто реально керує країною від імені Віктора ЯНУКОВИЧА? І чим це закінчиться?».
На думку лідера «Фронту Змін», останні стратегічні рішення Президента: про безпідставне ув’язнення Юлії ТИМОШЕНКО, згортання євроінтеграції, різкий розворот в бік Росії – засвідчили внутрішню і зовнішню керованість української влади. «Але головне - це завдає колосальних ударів по перспективах нашої держави», - заявив він.
«Зміна цієї влади має відбутись якомога швидше. Оскільки кожен день наближає Україну до катастрофи», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.
Як повідомляв УНІАН, під час розширеного засідання Кабінету міністрів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що сьогодні в Україні закуповується зброя для скоєння нападів на органи влади.
В.ЯНУКОВИЧ розповів, що йому правоохоронні органи передали інформацію, що йде зараз закупка зброї і підготовка до нападів на органи влади.
«Що це за люди, вони вже втратили страх і совість», - сказав Президент, критикуючи намагання дестабілізувати ситуацію в країні.
«Зараз прийшли ламати паркани ті, хто отримав за рішенням суду пенсію в розмірі близько 30 тис. грн., а одноразові компенсації 700-600 тис. грн.», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи акції чорнобильців, які вимагають зняти з розгляду законопроект про скорочення їхніх пільг.
«Що, потрібно зірвати стабільність фінансову, зірвати політичну стабільність, починати всім виходити на вулиці з вилами і ділити все, що є? Чи що потрібно? Є заклики до революції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
В.ЯНУКОВИЧ упевнений, що все це організовують не ті люди, яким важче живеться. «Люди, яким найважче, мовчать, терплять і чекають», - сказав Президент.