Київрада знову зайнялася перейменуванням вулиць. Цього разу Червоноармійської

На сесію Київради 10 листопада 2011 р. буде винесено питання щодо перейменування вул. Червоноармійської на вул. Велику Васильківську.

Про це повідомив член комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, інформує прес-служба депутата.

«Нарешті, цій вулиці буде повернута історична назва, чого давно добивались кияни, для більшості яких ця вулиця вже давно є вул. Великою Васильківською. Питання вже тривалий час як пройшло погодження у всіх профільних комісіях Київради і нарешті вийшло на фінальну стадію», - прокоментував О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат звернув увагу, що згадана вулиця знаходиться в безпосередній близькості до НСК «Олімпійський», де за рік буде безліч туристів. Тому нинішня її назва, що нагадує про період Жовтневої революції та Громадянської війни, абсолютно не доречна.

О.БРИГИНЕЦЬ нагадав, що вулиця Червоноармійська виникла у першій третині XIX ст. на давньому шляху до м. Василькова і мала назву вулиця Велика Васильківська. З 1919 року має назву «вул. Червоноармійська».

Довідка УНІАН. 20 листопада 1997 р. та 23 вересня 2005 р. комісія з найменування та пам’ятним знакам КМДА прийняла рішення про підтримку пропозиції щодо перейменування Червоноармійської вулиці на Велику Васильківську. Однак рішення Київради про перейменування не було прийнято, тобто фактично перейменування не відбулося.