Учасники акції біля Верховної Ради повалили паркан

Учасники акції біля Верховної Ради зламали металевий паркан та увірвалися на подвір’я парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники розхитали та повалили декілька секцій металевого паркану.

Центральні входи до парламенту щільно оточені працівниками спецпідрозділів міліції у кількості майже 200 осіб. Проте учасники акції протесту поки не вдаються до більш активних дій, щоб потрапити у приміщення Верховної Ради.