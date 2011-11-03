В акції протесту під ВР беруть участь близько тисячі осіб - МВС

За даними міліції, у сьогодні в акції протесту під Верховною Радою України беруть участь близько 1 тисячі осіб.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськіістю ГУ МВС України у м. Києві, зауваживши, що випадків порушення громадського порядку не зафіксовано.

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, у парках поблизу парламенту зосереджено велику кількість бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» та Внутрішніх військ у повній амуніції.