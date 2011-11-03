"Беркут" відтісняє мітингувальників у Маріїнський парк
Один з бійців спецпідрозділу втратив свідомість і впав...
Правоохоронці продовжують відтісняти учасників мітингу від будівлі парламенту у Маріїнський парк.
Як передає кореспондент УНІАН, за деякими даними, один з бійців спецпідрозділу міліції «Беркут» втратив свідомість і впав, але колеги підхопили та винесли його з натовпу.
Після того як з площі перед Верховною Радою міліціонери відтіснили учасників акції, на асфальті залишилися роздавлені гарбузи, кілька палиць і зменшена копія державного прапора.
Бійці «Беркута» час від часу перебігають полощу з одного місця на інше.
Спецавтомобіль «швидкої допомоги» заїхав на площу біля будівлі парламенту. Медики надали допомогу правоохоронцю.
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Учасники акції біля Верховної Ради зламали металевий паркан та увірвалися на подвір’я парламенту.
Мітингувальники розхитали та повалили декілька секцій металевого паркану.
Центральні входи до парламенту щільно оточені працівниками спецпідрозділів міліції у кількості майже 200 осіб. Проте учасники акції протесту поки не вдаються до більш активних дій, щоб потрапити у приміщення Верховної Ради.
Кількість учасників акції протесту «Вперед!» біля парламенту збільшилась приблизно до 1000 осіб.
До учасників мітингу, які вимагають саморозпуску Верховної Ради, весь час приєднуються нові.
З боку Маріїнського парку на імпровізованій трибуні проходить мітинг підприємців, які тримають Державні прапори України та прапори всеукраїнського руху «Вперед!».