"Беркут" відтісняє мітингувальників у Маріїнський парк

Правоохоронці продовжують відтісняти учасників мітингу від будівлі парламенту у Маріїнський парк.

Як передає кореспондент УНІАН, за деякими даними, один з бійців спецпідрозділу міліції «Беркут» втратив свідомість і впав, але колеги підхопили та винесли його з натовпу.

Після того як з площі перед Верховною Радою міліціонери відтіснили учасників акції, на асфальті залишилися роздавлені гарбузи, кілька палиць і зменшена копія державного прапора.

Бійці «Беркута» час від часу перебігають полощу з одного місця на інше.

Спецавтомобіль «швидкої допомоги» заїхав на площу біля будівлі парламенту. Медики надали допомогу правоохоронцю.

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Учасники акції біля Верховної Ради зламали металевий паркан та увірвалися на подвір’я парламенту.

Мітингувальники розхитали та повалили декілька секцій металевого паркану.

Центральні входи до парламенту щільно оточені працівниками спецпідрозділів міліції у кількості майже 200 осіб. Проте учасники акції протесту поки не вдаються до більш активних дій, щоб потрапити у приміщення Верховної Ради.

Кількість учасників акції протесту «Вперед!» біля парламенту збільшилась приблизно до 1000 осіб.

До учасників мітингу, які вимагають саморозпуску Верховної Ради, весь час приєднуються нові.

З боку Маріїнського парку на імпровізованій трибуні проходить мітинг підприємців, які тримають Державні прапори України та прапори всеукраїнського руху «Вперед!».