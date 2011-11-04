Попов братиме участь у виборах мера столиці. Каже, що відчуває підтримку киян...

Голова Київської адміністрації Олександр ПОПОВ має намір брати участь у виборах мера столиці.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ТВі, відповідаючи на питання, як він – чужий для киян «регіонал» - сподівається отримати перемогу на наступних виборах, повідомляє «Українська правда».

"Перш за все – це та політика, яку ми проводимо. Політика розвитку Києва. Я думаю, за рік ми підтвердили, що ми це можемо робити, бо ми стабілізували фінансово-економічну ситуацію, вирішуємо проблеми інфраструктури", - сказав О.ПОПОВ.

Він додав, що нині відчуває підтримку столичних мешканців.

"Я багато спілкуюсь з людьми, які проживають в мікрорайонах і працюють на відповідних підприємствах, і я відчуваю, що з кожним місяцем вони все більше і більше мають довіру до влади. Хоча це є проблема, бо влада багато разів говорила одне, а робила інше", - зауважив О.ПОПОВ.

Крім того, заслужити віру киян, на його переконання, дозволять ті зобов’язання, які влада взяла на себе і обіцяє виконати та план розвитку Києва, який дозволить залучити "величезні інвестиції".

На уточнююче запитання, чи дійсно піде він на вибори, О.ПОПОВ сказав: "Я думаю, що такі обставини мені дозволяють бути кандидатом на посаду міського голови. Я хотів би прийняти участь у реалізації такого проекту, бо ми дуже амбітні".