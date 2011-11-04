Влада створює в Україні охлократичний політичний режим - Томенко

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що влада свідомо чи не свідомо створює в Україні охлократичний політичний режим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це політик сказав в ефірі «5 каналу».

На думку віце-спікера, те, що влада не здатна працювати інструментами, притаманними демократії, стало цілком очевидно. Він наголосив, що це підтверджує і прийняття закону про Податковий кодекс і процес прийняття закону про пільги та земельну реформу.

Політик підкреслив, що влада не може працювати з громадськими організаціями, профспілками, експертним середовищем, опозицією. Він назвав очевидним, що багато представників влади вважають, що вони здатні контролювати і маніпулювати натовпом для підтримки своїх дій. Однак, нагадав він, як показує історичний досвід, це зазвичай погано закінчується і для влади, і для країни.

«Те, що відбувається, – це перехід в охлократичний режим, коли влада приймає настільки непродумані, безглузді рішення, які об`єктивно провокують суспільство брати вила і йти на владу», - наголосив М.ТОМЕНКО.

«Приведення суспільства в готовність використовувати натовп, а не громадянське суспільство, поява провокаторів, те, що сьогодні є грою через натовп приймати рішення – це найнебезпечніше для країни», - додав політик.