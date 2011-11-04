Мірошниченко вважає, що у народних депутатів не багато пільг

Представник Президента у Верховній Раді Юрій МІРОШНИЧЕНКО вважає, що у народних депутатів України не багато пільг.

Про це Ю.МІРОШНИЧЕНКО заявив в інтерв`ю газеті "День" (№ 200-201 від 4 листопада), коментуючи акції протесту чорнобильців та афганців проти скасування їхніх пільг.

"Я не можу сказати, що у депутатів є багато пільг. Це певні матеріальні засоби забезпечення їхньої діяльності. Наприклад, можливість безкоштовно пересуватися транспортом. Якщо депутат працює в окрузі і в Києві, відповідно, йому оплачується переїзд. Причому закон не передбачає приватні безкоштовні поїздки", - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, більшість депутатів не користуються пільгами на відпочинок у санаторіях, тому що оплачується тільки перебування депутата, а його родина має робити це за власний кошт. "До того ж, ціни в згаданих закладах такі, що за ці гроші можна відпочити всією родиною, у тому числі й за кордоном. Єдине, із чим ми інколи стикаємося (треба визнати), - це певні зловживання, але проблема нами вирішується", - наголосив він.

При цьому Ю.МІРОШНИЧЕНКО підкреслив, що під час оптимізації пільг не може бути різних підходів до окремих категорій громадян. "Не має бути винятків. Тому наразі питання стоїть системно. За рахунок якоїсь однієї верстви населення (тим паче, що і чорнобильці, і афганці користуються заслуженими пільгами) не мають забезпечуватися інші. На сьогоднішній день пільги, доплати не скасовуються, вони систематизуються і визначаються відповідно до можливостей державного бюджету", - пояснив Представник Президента.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО вважає, що чорнобильці та афганці мають право висловлювати свою точку зору, в тому числі й за допомогою мирних масових заходів. "Кабінет міністрів створив робочу групу, яка веде переговори з представниками громадськості. Відповідно, ми маємо досить емоційну ситуацію, яка супроводжує розгляд певних законопроектів. На сьогоднішній день, виходячи з існуючого бюджету, на жаль, у держави немає можливості забезпечити виплати всіх пільг", - додав він.

"Нам, звичайно, прикро, що люди виходять на вулиці, адже це свідчить про те, що на рівні попередніх дискусій взаємоприйнятних рішень не було знайдено. Особисто для мене важливим є те, в який саме спосіб держава розв’язує ці проблеми - чи враховується позиція певної верстви населення, окремого громадянина", - вважає Ю.МІРОШНИЧЕНКО.