Народна Рада ставить за мету усунути з посади Януковича

У Києві за ініціативи громадської організації воїнів-«афганців» «Ніхто крім нас», громадянського руху «Спільна справа» та ще низки союзних громадських об’єднань утворено Народну Ради України, головним завданням якої визначено усунути з посади Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГР «Спільна справа», «таке рішення стало наслідком ігнорування ЯНУКОВИЧЕМ звернення Форуму громадянського суспільства від 14 жовтня 2011 року».

«У зверненні, в якому громадська організація «Ніхто крім нас» та інші учасники Форуму довели Президента до відома про свою вимогу щодо негайного розпуску Верховної Ради VI скликання та звернулися до нього із закликом дати офіційну відповідь на запитання, чи готовий він як гарант Конституції забезпечити право народу на відкликання своїх представників з органів влади», - йдеться у повідомленні.

У ньому також сказано, що «Народна Рада Україна створила Координаційний комітет, завдання якого – прийняття оперативно-тактичних рішень». До комітету увійшли по одному представникові від усіх областей України, міст Києва та Севастополя.

«У найближчі дні має бути прийняте рішення про початок Всеукраїнської акції протесту у Києві, метою якої є негайне припинення повноважень Президента ЯНУКОВИЧА та Верховної Ради VI скликання», - повідомили у прес-службі «Спільної справи».