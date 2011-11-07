За указом Президента 20 лютого - День соціальної справедливості

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ, згідно з яким в Україні щороку 20 лютого, у Всесвітній день соціальної справедливості, проводитиметься День соціальної справедливості.

Як повідомляє прес-служба Президента, в указі наголошується, що День соціальної справедливості в Україні проводитиметься з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій до вирішення питань соціальної справедливості та необхідності спільної побудови в Україні суспільства соціальної справедливості, а також активного впровадження в життя політики і стратегії, спрямованих на її забезпечення.