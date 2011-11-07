Близько 300 чорнобильців пікетують Кабмін. Акція на підтримку переговорів з Тігіпком

Близько 300 чорнобильців проводять акцію біля будівлі Кабінету міністрів України на підтримку переговорів робочої групи представників чорнобильців з віце-прем’єр-міністром - міністром соціальної політики Сергієм ТІГІПКОМ, які тривають сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу зазначили, що вони не представляють жодної організації чорнобильців, а приїхали сюди самостійно з різних областей України.

Учасники акції вважають, що прийнятним результатом переговорів для них стане виконання положення законопроекту №6810, яким пенсія для інвалідів-чорнобильців I-III груп встановлюється на рівні 6-10 мінімальних пенсій.

Крім того, до учасників акції вийшов голова «Союзу Чорнобиль Україна» Юрій АНДРЕЄВ, який зазначив, що його організація не має відношення до цієї акції і сам він не підтримує вимоги протестувальників.

За словами Ю.АНДРЕЄВА, він вважає, що якщо виплатити чорнобильцями ті гроші, які їм були присуджені судами, то не буде можливості гарантувати соціальні виплати іншим соціально незахищеним верствам населення.

Учасники акції не мають транспарантів, але тримають у руках прапори Радикальної партії Олега ЛЯШКА. Сам народний депутат О.ЛЯШКО також знаходиться серед протестувальників та закликає уряд виконати вимоги учасників акції.

Мітингувальники скандують «Ганьба!», «Азарову – тюрма!». Вони у своїх промовах зазначають, що є не «клонами», а представляють чорнобильців з усієї України. Зокрема, вони під час акції продемонстрували свої чорнобильські посвідчення.

Акція проходить без сутичок.