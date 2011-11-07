Кабмін ускладнить процес отримання пенсії через суд?

Кабінет міністрів України зареєстрував у парламенті законопроект, яким ускладнюється процес отримання пенсії через суд.

Відповідний законопроект № 9400 від 2 листопада 2011 року розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з проектом закону, передбачається виключити із законодавства положення про негайне виконання постанов суду, прийнятих у порядку скороченого провадження, і норму щодо виконання постанови про присудження виплати пенсій.

Окрім цього, пропонується зменшити розмір штрафу, який накладається судами на винну посадову особу, яка відповідальна за виконання постанови суду, замінивши слова "мінімальної заробітної плати" (на сьогодні — 985 грн.) словами “не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян" (17 грн.).

Також документ передбачає надання можливості позивачу або відповідачу подати клопотання про розгляд справи щодо нарахування, призначення, перерахунку пенсій, здійснення, надання, отримання пенсійних виплат за загальними правилами Кодексу адміністративного судочинства.