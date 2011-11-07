Фонд гарантування вкладів виключив з Реєстру три банки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 4 листопада п.р. виключив з Реєстру учасників (тимчасових учасників) три банки.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Фонду.

Банки «Володимирський» і «Соцкомбанк» були виключені з Реєстру у зв`язку з їх ліквідацією, а «Донгорбанк» - у зв`язку з реорганізацією банку шляхом приєднання до ПУМБу.

За даними Фонду, на сьогодні його учасниками є 169 банків, 6 банків – тимчасові учасники.