З початку року суди стягнули з ПФ майже 6 млрд.грн. на користь 2,5 млн. пенсіонерів

З початку 2011 року судами України ухвалено рішення про стягнення з органів Пенсійного фонду коштів на користь 2,5 млн. пенсіонерів, зокрема, чорнобильців і дітей війни. Усього за 10 місяців з рахунків ПФУ стягнуто за рішеннями судів 5,9 млрд. грн.

Такі дані ZN.UA повідомили у Пенсійному фонді України.

За даними ПФУ, суми доплат пенсій згідно з рішеннями судів за минулий час коливаються від 1 тис. до 800 тис. грн. з розрахунку на одну особу.

Зокрема, у вересні за рішеннями суду доплати одержали у розмірі від 10 до 50 тис. грн. 3940 осіб; від 50 до 100 тис. грн. - 1389 осіб; від 100 до 200 тис. грн. - 557 осіб; понад 100 тис. грн. - 132 особи.

З урахуванням рішень судів пенсії по інвалідності у розмірі від 11 тис. грн. до 34,235 тис. грн. одержують 875 інвалідів-чорнобильців у десяти регіонах України.

Видання нагадує, що 2 листопада на брифінгу в Кабміні віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО назвав «корупційними» рішення судів, що ухвалили виплатити чорнобильцям місячні пенсії в розмірі близько 30 тис. грн., а також понад 500 тис. грн. компенсації. За його словами, загалом по Україні вже було ухвалено понад тисячі подібних рішень, і всі вони є «не підйомним тягарем» для бюджету.

Також у Мінсоцполітики вважають, що окрім чорнобильців, дуже великі соціальні виплати за рішеннями судів одержували діти війни. За даними відомства, в Україні зараз налічується 13,6 млн. пенсіонерів, близько 25% яких - діти війни.