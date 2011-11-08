1 грудня на роботу не вийдуть 200 тисяч підприємців - лідери акції "Вперед"

В усіх регіонах України 1 грудня підприємці проведуть загальнонаціональний страйк "Переоблік влади". Про це заявив начальник штабу Всеукраїнської цивільної акції "Вперед" Андрій ПАНАЕТОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Організатори акції - Всеукраїнська громадська акція "Вперед", громадська організація "Наступ" і цивільне об'єднання "Союз перевізників України".

Як заявив А.ПАНАЕТОВ, Верховна Рада Україна не представляє інтереси народу і всіляко знищує малий і середній бізнес. На акції 3 листопада підприємці вимагали саморозпуску Верховної Ради. Їх вимогу не виконано, тому 1 грудня відбудеться загальнонаціональний страйк.

"Ми як громадський рух заявляємо чітко і прямо: ми готові узяти на себе відповідальність за те, що відбувається в країні. 1 грудня ми розпочинаємо з того, що оголошуємо акцію "Переоблік влади". Ми закликаємо цього дня, хоч би ненадовго, закрити робочі місця, вивісити відповідні таблички, і провести реальний переоблік влади. Час розмов-умовлянь минув. Настав час діяти. Ми готові, ми сконцентровані, ми йдемо вперед і нас вже ніхто не зупинить", - зазначив А.ПАНАЕТОВ.

Лідери акції "Вперед"! сподіваються, що 1 грудня у рамках всеукраїнського страйку "Переоблік влади" 200 тисяч підприємців не вийде на роботу.

Як зазначив голова громадської організації "Наступ" Руслан СЕКЕЛА, усього в Україні налічується від 2-3 до 5 тисяч активістів акції "Вперед"!. "А щоб ця акція вдалася, необхідно, щоб принаймні сто тисяч, двісті по всій країні повісили ці таблички - "Переоблік влади", - підкреслив Р. СЕКЕЛА.

Він зазначив, що порушенням кримінальних справ проти виконавців і організаторів акцій протесту влада хоче залякати їх. Голова ГО "Наступ" також сказав, що міліція не має права порушувати кримінальну справу за зламану 3 листопада учасниками акцій протесту огорожу навколо будівлі Верховної Ради. "Народ України демонтував незаконно встановлену архітектурну форму", - переконаний він. За словами Р. СЕКЕЛИ, згідно із законодавством України, будь-яка архітектурна форма повинна мати замовника, кошторис, проект, дозволи Київської міської держадміністрації, архітекторів, санепідемстанції. "Оскільки згідно з Державними будівельними нормами, огорожа, що має більше метра, повинна мати проект. Та огорожа, яка стоїть біля Верховної Ради, - це незаконна архітектурна форма, юридично її не існує", - заявив Р. СЕКЕЛА.

При цьому він висловив переконання, що учасники акцій протесту, незважаючи на будь-які перешкоди, можуть увірватися у будівлю Верховної Ради. "На жаль, можливо, прийде такий момент, коли люди увірвуться до цього парламенту і винесуть звідти усіх", - сказав голова ГО "Наступ".

"Можливо, навесні в Київ приїде не 5 тисяч, а 50 тисяч. І тих 10 тисяч "Беркуту", яких було втричі більше, ніж учасників акції 3-го числа, вони вже нічого зробити не зможуть", - вважає Р. СЕКЕЛА.

"Наше завдання - підняти усю Україну, щоб у влади під ногами горіла земля. Акція 1 грудня пройде по всій країні. Вона покаже, що громадяни не згодні з діями влади, не згодні з тим, що відбувається в країні", - сказав він.

За словами Р. СЕКЕЛИ, "наступною акцією, швидше за все, буде припинення сплати податків. Ми розуміємо, що самі фінансуємо владу, яка обкрадає нас, що саме за наші податки купуються літаки, будуються дачі, і влада не звертає ніякої уваги на прохання людей".

"Сьогодні виросло нове суспільство, люди, які працюють самі на себе, які готові на себе узяти відповідальність за те, що відбувається в країні. Ми хочемо повернути нашу країну собі і своїм дітям. Ми хочемо побудувати таку країну, у якій не буде соромно жити нам і нашим нащадкам" - додав Р. СЕКЕЛА.

До підприємців 1 грудня приєднаються також і перевізники. Про це повідомив під час прес-конференції віце-президент громадського об'єднання "Союз перевізників України" Сергій ОВЧИННІКОВ. За його словами, 1 грудня в усіх регіонах України пройдуть регіональні Автомайдани.

"Ми попереджали: наші двигуни вже заведені. Влада повинна це пам'ятати. Ми рухаємося тільки вперед, і нас ніхто не зупинить. Ми стали набагато розумніші і хитріші, ми навчилися перегравати цю владу. Ми не боїмося ні міліціонерів, ні їх смугастих жезлів. Наша координація відбуватиметься виключно через Facebook і Twitter. До останньої хвилини ніхто не знатиме про наші дії. Ми знаємо - по-іншому діяти ніяк не можна. Ми вижили при цій владі і знаємо, що її є кому замінити", - підкреслив С. ОВЧИННИКІВ.

Також під час прес-конференції А.ПАНАЕТОВ нагадав про створення Всеукраїнської громадської організації "Вперед"! За його словами, визначена попередня дата установчого з'їзду організації - 19 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада біля Верховної Ради відбулася акція протесту "Вперед"!, у якій взяли участь близько тисячі осіб. Учасники акції зламали металеву огорожу і увірвалися у двір парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції.

Головне управління МВС України у Києві порушило кримінальну справу за фактом здійснення хуліганських дій і побиття учасниками акції протесту співробітників міліції.