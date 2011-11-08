Янукович: "Наші фінансові можливості обмежені"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що він ніколи не виступав за обмеження пільг соціально незахищеним верствам населення, однак він проти того, «щоб людей дурили».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час підходу до преси у Чернівцях, де він перебуває з робочою поїздкою.

Відповідаючи на запитання журналістів він зазначив: «Коли приймали закони про пільги, то, згадайте, прожитковий мінімум був приблизно 170 гривень, а зараз скільки коштів, наприклад, 8 прожиткових мінімумів? Ого. Це не мало! Де брати ці гроші? Тому я проти того, щоб відміняти пільги і ми маємо з громадськими організаціями з тими, хто протестує, хто користується цими пільгами, спільно підійти до проблеми і дати відповіді на ці запитання. Більшість громадських організацій хочуть діалогу, але є радикали, які кричать «Є закон – платіть», але така позиція не має відповіді. Бо наші фінансові можливості обмежені».

Президент переконаний, що той шлях, який обрав уряд сьогодні у цьому питанні, - піднімати на 25% щорічно соціальні гарантії, - є оптимальним. «Дай Боже, щоб кожен рік ми так робили», - додав Президент.