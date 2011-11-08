6 млрд. грн. пільг і пенсій у розмірі треба відшкодувати коштами від детінізації економіки – Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне відшкодувати на казначейських рахунках 6 млрд. грн., які були стягнуті за рішеннями судів для виплати пільг і пенсій певним категоріям громадян, за рахунок коштів, отриманих від детінізації національної економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем`єр заявив під час представлення нового голови Державної податкової служби України Олександра КЛИМЕНКА.

М.АЗАРОВ зазначив, що виконання цих судових рішень створює величезну проблему, як для бюджету Пенсійного фонду, так і для бюджету країни. «Перед нами стоїть дилема: або комусь пенсії не платити, або якісь пільги скоротити, або припинити зарплати медикам платити. Або все ж таки напружитися й таки ці 6 млрд. грн. додаткові за рахунок боротьби з тіньовою економікою зібрати. Звичайно, ми приймаємо рішення, що потрібно це завдання вирішити», - заявив М.АЗАРОВ. При цьому він зазначив, що дефіцит Пенсійного фонду цього року становить 55 млрд. грн.

За словами М.АЗАРОВА, виведення зарплати з тіні, сплата пенсійних внесків усіма, хто повинен це робити – це одне з важливих завдань, які сьогодні стоять перед державою і Державною податковою службою зокрема. «Тоді ми зможемо й пенсію підняти, й покращити соціальне забезпечення всіх категорій, які фінансуються з бюджету. Боротьба з тіньовою зарплатою, з виплатою заробітної плати в конверті – це прямий ваш обов`язок», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада М.АЗАРОВ заявив, що згідно з судовими рішеннями, з рахунків Державного казначейства на користь пільговиків було списано в безспірному порядку близько 6 млрд. грн.

За словами прем`єра, кошти було списано на користь усього декількох тисяч пільговиків.

Так, М.АЗАРОВ навів приклад, що в Харківській області за рішенням суду була призначена компенсація пільговику-чорнобильцю в сумі близько 700 тис. грн., а також призначена пенсія в сумі 34 тис. грн.

У свою чергу віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив, що вважає подібні судові рішення проявом корупції в судах.