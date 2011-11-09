Близько 300 чорнобильців пікетують Кабмін. Акція проходить без інцидентів

Біля Будинку уряду зібралися близько 300 чорнобильців, які вимагають збереження їх пенсій на рівні 6-10 мінімальних, як передбачено законом.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають прапори Радикальної партії Олега ЛЯШКА.

Вони вимагають проведення переговорів з представниками влади, але чиновники до протестувальників поки не виходили.

Перед учасниками акції виступив народний депутат України О. ЛЯШКО. У своєму виступі він закликав прем'єр-міністра Миколу АЗАРОВА вийти до чорнобильців і "розповісти, як можна прожити на пенсію у розмірі 800 грн.".

Акція проходить без інцидентів, порядок забезпечують близько ста працівників міліції.