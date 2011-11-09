Наливайченко: влада не має права скорочувати соцвиплати, якщо є привілеї

Влада не має права скорочувати соціальні виплати для чорнобильців та інших незахищених категорій громадян, поки зберігаються наявні привілеї для високопоставлених осіб, а мільярди бюджетних коштів розкрадаються в результаті корупції в системі державних закупівель, заявив голова політради "Нашої України" Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за його словами, заяви віце-прем'єра Сергія ТІГІПКА про те, що у держави немає коштів на соціальні виплати і підвищення прожиткового мінімуму, - "чистої води лицемірство на тлі неконтрольованої розтрати бюджетних коштів чиновниками через тендерні процедури, зокрема, придбання товарів і послуг у одного учасника".

В. НАЛИВАЙЧЕНКО звернув увагу на те, що, за офіційними даними Рахункової палати України, у 2010 році за неконкурентною (корупційною) процедурою були проведені майже 63% державних закупівель. При цьому, якщо середня вартість однієї закупівлі, здійсненої на конкурентних засадах, складала 1,5 млн. грн., то середня вартість однієї закупівлі, проведеної на неконкурентних засадах, - 51 млн. грн.

За документами Головного контрольно-ревізійного управління України втрати бюджету від застосування корупційних тендерних схем минулого року складали більше 10 млрд. грн., а за оцінками експертів "Transparency International", держбюджет щорічно втрачає близько 3 млрд. євро.

В. НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що тендерна корупція з'їдає бюджетні кошти, які повинні були б піти на фінансування соціальних програм, наповнюючи кишені вузького прошарку чиновників на центральному і регіональному рівнях.

"Така ситуація абсолютно влаштовує нинішню владну команду", - сказав голова політради "Нашої України".

На це вказують як нещодавно ухвалений новий закон про держзакупівлі, який істотно розширює можливості для корупційних зловживань так і відсутність реальної протидії правоохоронних органів тендерним розкраданням, зазначив він.

"Зрештою, досить ознайомитися з даними офіційного вісника держзакупівель і незалежного сайту "Наші гроші" для того, щоб переконатися, що співучасниками тендерної змови є багато державних службовців і народні депутати, які на телекамери рвуть на собі сорочку за народ", - заявив В. НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він сказав, що знищення корупційних схем у сфері держзакупівель є першочерговим кроком для наведення ладу в державі і ефективного використання бюджетних коштів в інтересах громадян.